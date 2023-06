Pacheco entra em campo para tentar reduzir força de Zema em Minas

Num gesto que não é usual, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), foi ao gabinete do ministro dos Transportes, Renan Filho. Pediu um panorama do que o governo Lula está preparando para as estradas federais de Minas. Como mostrou a Coluna, o assunto virou alvo de disputa entre o grupo de Pacheco e o governador Romeu Zema já de olho em 2026.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), no plenário. Foto: Roque de Sá/Agência Senado - 13/06/2023

Pacheco saiu com a garantia de que o governo Lula deve investir mais do que a gestão Bolsonaro. Para o presidente é importante ter um contraponto a Tarcísio de Freitas que estava à frente da pasta e é apontado como um possível candidato à Presidência da República no futuro.