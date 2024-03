Padilha usa programa alimentar da Prefeitura de Nunes para promover Boulos; veja vídeo

O vídeo de 48 segundos, postado nas redes sociais de Padilha, tem uma mensagem de texto com a seguinte mensagem: “Governo Lula vai investir R$ 30 milhões em iniciativas como essa”. E um testemunhal do ministro. “Estou aqui na UNAS de Heliópolis. Heliópolis é a maior favela da cidade de São Paulo. A UNAS organização dos moradores de Heliópolis. Estamos aqui acompanhando o desenvolvimento da Cozinha Solidária, projeto do governo federal do presidente Lula, parceria.

O ministro aproveita para promover o nome do pré-candidato do PSOL à Prefeitura, Guilherme Boulos. “O presidente Lula encaminhou o projeto do Congresso Nacional, foi aprovado na relatoria. Inclusive o relator do projeto foi o deputado Guilherme Boulos, que colocou ali o Cozinha Solidária e virou uma política pública. E que mostra esse esforço nosso de combater a fome. Ano passado, nós já tiramos 13 milhões de pessoas da fome, no Brasil, e vamos tirar cada vez mais”, conclui a mensagem.

Padilha também afirma estar envolvido no trabalho desde a época da pandemia de covid-19. No entanto, o espaço Cozinha Comunitária Dilza Maria, local que ele visitou e realiza o projeto Cozinha Escola Sacomã, começou a funcionar apenas em 04/10/2023 e tem convênio para com a Prefeitura de São Paulo desde janeiro deste ano, de acordo com informações da Prefeitura e da UNAS. “Eu ajudo aqui esse trabalho desde quando deputado ainda, desde a época da pandemia quando foi montada a Cozinha Solidária. E agora ela continua como uma política pública do governo federal”, afirma o ministro no vídeo.

No texto que acompanha a publicação no Instagram, Padilha diz que iniciativas como a da UNAS Heliópolis Vão receber recursos do governo Lula e terão papel central para retirar o Brasil novamente do mapa da fome. Ele cita que o secretário executivo de Segurança Alimentar e Nutricional e de Abastecimento municipal, Carlos Fernandes, acompanhou a visita. E no final fala do esforço “virou política pública na parceria comunidade organizada, prefeitura e governo federal”.