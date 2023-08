Página de integrantes da CPI do MST sai do ar após trocas do Centrão

Após um dia turbulento na CPI do MST, em que o Centrão mudou vários integrantes do colegiado para desidratar a oposição e agradar o governo Lula, a página de membros da comissão saiu do ar, nesta quarta, 9. A Coluna procurou o Centro de Documentação e Informação (Cedi), que não soube informar o motivo do sumiço dos dados no site. Tamanho o mistério, foi sugerido à reportagem protocolar o pedido dos dados, que deveriam ser públicos, via Lei de Acesso Informação (LAI), para resposta em até 20 dias.

Página de membros da CPI do MST Foto: Portal da Câmara dos Deputados

Com a página fora do ar, não é possível confirmar quais parlamentares deixaram a CPI do MST e quais entraram. Mais cedo, a Coluna apurou que o PP retirou três bolsonaristas, mas até agora sabe-se apenas de dois nomes do partido que integrarão o colegiado: Mário Negromonte (BA) e Átila Lira (PI).

Republicanos, Patriotas e União Brasil também fizeram mudanças, segundo seus integrantes. Mas ainda não é possível conferir as alterações formalmente.

A página voltou ao ar por volta das 20h noite desta quarta-feira. A lista, porém, só estava atualizada até às 15h17.