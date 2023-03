Pane em avião atrasa retorno de Lira de Las Vegas

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), atrasou o seu retorno de Las Vegas, nos Estados Unidos, ao Brasil, nesta terça-feira, por causa de uma pane no avião em que faria o deslocamento. Lira está acompanhado do líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento (BA).

Arthur Lira, presidente da Câmara. Foto: Pablo Valadares/Agência Câmara - 14/02/2023

A previsão era que Lira chegasse a Brasília a tempo de conduzir a reunião de líderes da Câmara, ainda na tarde desta terça, mas os parlamentares foram informados que ele não poderia participar em função do problema na aeronave.

Antes da viagem aos EUA, Lira passou parte do Carnaval em Salvador (BA), de folga, com Elmar e outros aliados. Na volta, ele pegou um voo Força Aérea Brasileira (FAB) da capital baiana, no dia 19 de fevereiro, para Guarulhos (SP). Segundo registros da FAB, haviam seis passageiro na aeronave.

Os trechos para o exterior teriam sido feitos em voos de carreira.