Para aproximação com Tarcísio, até púlpito de Lula foi trocado de lugar; veja vídeo

Em um gesto literal de aproximação com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reposicionado nesta sexta-feira, 02, para discursar na cerimônia em comemoração aos 132 anos do Porto de Santos e anúncio de investimentos no Túnel Submerso Santos-Guarujá. O púlpito, onde todas as autoridades discursaram estava na lateral do palco, mas, quando Lula foi falar, o equipamento foi puxado para o centro.

Foi o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que fez o movimento. Ele mesmo, com ajuda de uma pessoa da equipe, arrastou o objeto. Dessa forma, Lula ficou bem na frente de Tarcísio, com quem interagiu durante todo o discurso.

Veja o vídeo (a partir dos 44min):

PUBLICIDADE O gesto chamou atenção nos bastidores e traduz o movimento do petista para se aproximar do ex-ministro do governo Bolsonaro. O petista afirmou que o governador terá do governo federal “tudo aquilo que for necessário”. Durante o evento, dentre os gestos do presidente, alguém na plateia gritou: “Volta para o PT, Tarcísio”. O governador, que trabalhou no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) durante o primeiro governo Lula, riu.

Como mostrou a Coluna do Estadão, presidente Lula consolidou na última terça-feira, 30, mais um movimento avaliado em Brasília como sua estratégia para desgastar a relação entre o governador de São Paulo e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ao recuar da ideia de excluir o governo paulista da obra do túnel para ligar Santos ao Guarujá, Lula, em uma só tacada, conseguiu uma nova foto com o político visto como herdeiro do bolsonarismo e afagou o Republicanos, que integra sua base no Congresso.