Para lançar partido, MBL quer colher assinaturas de apoiadores em shows de Danilo Gentili

O MBL começará a colher assinaturas para a criação de um partido político em junho com a ajuda do humorista Danilo Gentili. A ideia é organizar espetáculos que tenham o artista como a principal atração e pedir ao público para se registrar como apoiador da nova legenda. De acordo com o comando do movimento, a expectativa é de que haja maior adesão no centro-sul do País, onde há mais militantes. O TSE exige 500 mil assinaturas distribuídas entre nove Estados.

O deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP), integrante do MBL.

Para treinar a militância a colher assinaturas, o MBL deve organizar abaixo-assinados nos próximos meses, com o objetivo de exercitar a abordagem aos eleitores e a capacidade de convencimento.