Petistas cobram e Mercadante sobe tom contra privatização da Copel

Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante atendeu a um pedido feito por parlamentares contrários à privatização da Companhia Paranaense de Energia (Copel). Ele encaminhou documento ostensivo à empresa, exigindo a retirada de pauta dos itens sobre o ingresso no chamado “novo mercado” da bolsa B3 na próxima Assembleia Geral, a ser realizada nesta segunda-feira, 10.

A carta dos parlamentares foi enviada cobrando à instituição voto contrário ao ingresso da estatal na B3. A iniciativa é do presidente do PT-PR Arilson Chiorato (PT) e conta com o apoio da deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT. Os federais Zeca Dirceu e Tadeu Veneri, além dos estaduais Requião Filho e Goura (PDT), também assinam.

MERCADANTE BRASÍLIA DF 27.06.2023 ALOISIO MERCADANTE/ LULA / PLANO SAFRA POLITICA OE - O presidente do BNDES Aloisio Mercadante durante a cerimônia de lançamento do pano Safra, realizada na manhã desta terça-feira (27) no Palácio do Planalto em Brasília. FOTO WILTON JUNIOR/ ESTADÃO Foto: WILTON JUNIOR

Mercadante aponta “potencial redução de direitos que são conferidos aos acionistas preferencialistas pelas regras vigentes sem qualquer compensação, (...) notadamente em face da limitação ao exercício do direito de voto”. Mercadante ainda ainda aponta que o voto do BNDES na Assembleia deverá ser contrário à privatização.

Na carta à Copel, Mercadante afirma que a BNDESPar levará em conta a “natureza estratégica da Companhia e seu relevante papel para segurança energética do Brasil, bem como assegurará os direitos e interesses do BNDES como banco público, que financia e participa da empresa há mais de 30 anos.

À Coluna, Chiorato afirma que trata-se de “uma importante atitude tomada pelo BNDES, pois assim como o povo do Paraná estão preocupados com o processo de privatização maléfico que pode retirar a nossa soberania energética e fazer com prejuízos enormes tomem conta do Paraná”. Requião Filho pede que a privatização seja “barrada a todo custo”.