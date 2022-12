No Orçamento de 2023, aprovado na última quinta (22), foi incluída a previsão de R$ 6 bilhões em gastos com emendas parlamentares de indicação de integrantes da Comissão de Desenvolvimento Regional. É mais do que muitos ministérios terão.

BRASILIA DF 17-01-2022 NACIONAL FACHADA CONGRESSO NACIONAL Fachada do Congresso Nacional, a sede das duas Casas do Poder Legislativo brasileiro. As cupulas abrigam os plenv°rios da Camara dos Deputados (concava) e do Senado Federal (convexa), enquanto que nas duas torres - as mais altas de Brasilia, com 100 metros - funcionam as v°reas administrativas e tecnicas que dao suporte ao trabalho legislativo div°rio das duas instituicoes. FOTO Roque de Sa/Agencia Senado