Partido de Kassab cobra governo Lula por verbas e comando de empresas públicas

Depois do avanço do União Brasil por mais espaço no governo Lula, o PSD também cobrou o Palácio do Planalto por um reforço dos seus ministérios - Agricultura, Pesca e Minas e Energia. Os pleitos, feitos diretamente ao ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, envolvem o comando de empresas públicas vinculadas às pastas e também o remanejamento do orçamento.

Presidente Lula 22/06/2023 Foto: Massimo Percossi