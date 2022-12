A contagem regressiva foi acionada no Centrão. Líderes do PP dizem querer esperar um ano antes de se aproximar da base de Lula. No Republicanos, o tempo estimado é de seis meses.

O principal líder do Centrão, Arthur Lira, ao lado dos deputados Marcos Pereira e Bia Kicis durante sessão no plenário da Câmara dos Deputados. Foto: Dida Sampaio/Estadão

