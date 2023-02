Passada eleição na Câmara, PT prepara ofensiva sobre Republicanos e PP

Passada a eleição para a presidência da Câmara, o PT trabalha agora para ampliar a base de apoio do governo na Casa. O primeiro passo deverá ser dado nesta quinta-feira (2), com a previsão de anúncio dos vice-líderes do governo. O líder, José Guimarães (PT-CE), já decidiu que nomeará um indicado do Republicanos e outro do PP, dois dos partidos que foram a espinha dorsal do governo Jair Bolsonaro junto com o PL. A ideia do PT é formar um bloco “governista” de dissidentes do bolsonarismo, mais vinculados ao Centrão do que ao ex-presidente, numa demonstração de que a corrida que se estabelece hoje no Legislativo é sobre qual partido vai aderir ao governo em melhores condições.

LULA BRASILIA DF 27/01/2023 LULA/GOVERNADORES NACIONAL - O Presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante reunião com Governadores dos Estados, realizada na manhã desta sexta-feira (27) em Brasília-DF. FOTO: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

CANSEI. Mesmo no PL há parlamentares que se dizem “cansados de briga” e dispostos a abrir negociação com o governo. Leia-se cargos no governo. Auxiliares de Lula esperavam apenas pela eleição no Legislativo para receber o sinal verde para ocupar o segundo e o terceiro escalões.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado.

Coluna do Estadão / Sinais Particulares/Rodrigo Pacheco Foto: Kleber Sales