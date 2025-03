Paulo Hartung marca volta à política e filiação ao PSD para 26 de maio, após deixar conselho da Vale

Quando é abordado por pessoas próximas sobre seu eventual plano para as eleições de 2026, Hartung evita falar sobre candidaturas, segundo apurou a Coluna do Estadão. Ele costuma lembrar que já passou por oito eleições e teve oito mandatos. O ex-governador não descarta a possibilidade de enfrentar as urnas no ano que vem.

Inicialmente, a filiação de Hartung ao PSD seria no início de maio, mas o partido de Kassab avança em conversas para tentar filiar também os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, ambos do PSDB.