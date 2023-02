Paulo Teixeira resiste a ampliar indicações do Ministério da Agricultura à Conab

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, resiste a aceitar indicações do Ministério da Agricultura para as principais diretorias da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento). O MAPA esperava ter pelo menos duas diretorias, mas ficará exclusivamente com a Operações. A diretoria de Administração e Finanças será compartilhada com a Fazenda e o MDA.

Ministro Paulo Teixeira. FOTO: Marcelo Camargo Foto: Agência Brasil

Aliados do ministro Carlos Fávaro avaliam que a decisão pode estimular a bancada ruralista a derrubar a transferência da Conab da Agricultura para o MDA. Paulo Teixeira minimiza: “Fávaro e eu estamos dançando de rostos colados”.

Para Teixeira, se o governo estiver unido não há risco de a Medida Provisória que mudou a estrutura da Conab ser derrubada.