PDT avalia expulsar vereador que sugeriu ‘peia’ e ‘chibata’ contra autismo

O PDT avalia a expulsão do vereador de Jucás (CE) Eúde Lucas, que sugeriu “peia” e “chibata” como tratamento para o autismo em sessão legislativa. O pedido de expulsão partiu de correligionários, os deputados federais Josenildo Abrantes (AP) e Léo Prates (BA). A executiva nacional do partido tem 30 dias para analisar o caso.

“Essa Casa não pode se calar em relação a fala do vereador Eúdes Lucas”, disse Josenildo, no plenário da Câmara. Ele afirmou que, “ao saber que esse ignorante faz parte das fileiras do PDT”, solicitou, junto com Léo Prates, a expulsão “desse elemento, desse ignorante do nosso partido”.

Procurado, o presidente do PDT, André Figueiredo, não comentou o caso.

A fala de Eúde aconteceu enquanto ele comentava o caso da atriz Letícia Sabatella, que recentemente recebeu diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). “Tem uma declaração que os artistas, os autores, sei lá... Está rodando. Eu digo ‘eu era autista’, só que meu pai tirou o autista na peia. Naquele tempo tirava autista era na chibata, porque era um menino meio traquina”, disse o presidente da Câmara de Jucás.

O vereador disse que a sua fala foi retirada de contexto e pediu “perdão por ter se expressado de uma forma equivocada”. Segundo Eúde, o testemunho de Sabatella o fez se identificar como autista. “Mencionei o meu próprio caso e como fui tratado antigamente, exatamente pela falta de diagnóstico”, disse.