PEC da Anistia passa recado de que mulheres e negros são irrelevantes, diz ministro

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, afirmou que a PEC da Anistia, articulada por partidos que vão do PL ao PT, é danosa para a democracia. Para ele, o recado que fica é que mulheres e negros são irrelevantes para as instituições. O texto busca perdoar partidos que não cumpriram as cotas nas eleições.

“O recado que fica é que mulheres e negros, mais uma vez, são irrelevantes na organização das formas de representação institucional, e passar por cima de normas que os beneficiam não traz maiores consequências. Não tenho dúvida em afirmar que isso é danoso para nossa democracia”, disse Almeida.