PEC da Anistia pode anular cassação de deputados bolsonaristas; entenda

O relator da PEC da Anistia na Câmara, deputado Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP), incluiu na proposta um dispositivo para anular a cassação de deputados estaduais do PL no Ceará. O grupo foi cassado pela Justiça Eleitoral por fraude na cota de gênero nas eleições do ano passado.

Dentre os deputados estaduais cassados, mas que seguem no cargo porque o processo não transitou em julgado, estão Alcides Fernandes (PL-CE), pai do deputado federal André Fernandes (PL-CE), e Dra. Silvana (PL-CE), mulher do também deputado Dr. Jaziel (PL-CE).

O trecho incluído de última hora por Rodrigues blinda, e apenas para as eleições de 2022, a cassação de chapas em partidos que cometeram fraude na cota de gênero, desde ao menos uma mulher tenha sido eleita.

O deputado Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP), relator da PEC da Anistia na Câmara Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Em maio deste ano, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) cassou toda a chapa estadual do PL no Ceará, formada por Alcides Fernandes, Dra. Silvana, Carmelo Neto e Marta Gonçalves. Na ocasião, a Corte encontrou três candidaturas femininas fraudulentas.

A deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS) afirmou que a inclusão do dispositivo na PEC da Anistia é “escandalosa”. “É para anistiar o caso do laranjal do PL no estado do Ceará. É literalmente legislar em causa própria”, declarou a parlamentar.

A deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS). Foto: Vinícius Loures/ Câmara dos Deputados

À Coluna, o advogado Alberto Rollo, especialista em direito eleitoral, explica que a mudança da PEC da Anistia beneficia os casos que não têm trânsito em julgado. Por isso, livra os quatro deputados estaduais do PL no Ceará. O jurista sugere que o texto deveria passar por mudanças, permitindo a cassação dos deputados homens, mas livrando as deputadas eleitas.

“Se o partido fez fraude [na cota de gênero], a Justiça Eleitoral deveria cassar os homens, que em tese são beneficiários, mas preservar as mulheres. Mas entendo que não é correto aplicar inelegibilidade, se os candidatos não decidem a chapa, mas sim os partidos”, comentou Alberto.

Procurado, Antonio Carlos Rodrigues não se manifestou.

PEC da Anistia

Trata-se da Proposta de Emenda à à Constituição 09/2023, que concede a partidos políticos por irregularidades eleitorais. Esse é o quarto indulto em menos de 30 anos. Estima-se que a Justiça Eleitoral deixará de receber, com a PEC, aproximadamente R$ 23 bilhões em sanções impostas às siglas. A matéria é alvo de críticas de dezenas de organizações da sociedade civil, de transparência eleitoral e de combate à corrupção.

O trecho que beneficia os deputados do PL está no Art. 2º, que diz: " Não serão aplicáveis sanções que resultem na perda do mandato ou que acarretem inelegibilidade de candidatas ou candidatos eleitos por partidos que não tenham preenchido a cota mínima de candidaturas do sexo feminino nas eleições de 2022, quando a decisão judicial implicar redução do número de candidatas eleitas”.

Minirreforma pode tornar blindagem permanente

A minirreforma eleitoral, votada hoje na Câmara, prevê que essa blindagem se torne permanente. O texto também impede a perda de mandato de candidatas ou candidatos de partidos que não cumpriram a cota de gênero, caso a decisão judicial implique a redução no número de candidatas eleitas.

Hoje é preciso que partidos apresentem pelo menos 30% de candidaturas totais de mulheres. A minirreforma também quer que a proporcionalidade seja feita em relação ao número nacional. Isto é que o total de mulheres candidatas represente um terço de todas as candidaturas de um partido no País.