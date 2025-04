PEC da Segurança ameaça poder de investigação do Ministério Público; entenda

A PEC da Segurança Pública encaminhada pelo governo Lula ao Congresso, nesta semana, abre brecha para tirar poder de investigação do Ministério Público. O alerta foi feito pela desembargadora Ivana David, do Tribunal de Justiça de São Paulo, em entrevista à Coluna do Estadão.

PUBLICIDADE Magistrada há 35 anos, Ivana observou que um trecho da PEC praticamente repete outra proposta polêmica apresentada em 2011 que enfraquecia o Ministério Público, ao afirmar que cabe apenas às polícias a apuração de infrações penais. Ministério da Justiça nega o risco e diz que PEC não aborda ou põe entrave ao poder de investigação do Ministério Público. O problema na PEC da Segurança está no parágrafo segundo B. Ao detalhar a atuação da polícia viária federal, o texto diz que a apuração de infrações penais é de competência exclusiva da Polícia Federal e das polícias civis. O Ministério Público não é mencionado. “A polícia viária federal, no exercício de suas competências, não exercerá funções inerentes às polícias judiciárias nem procederá à apuração de infrações penais, cuja competência é exclusiva da Polícia Federal e das polícias civis, assegurada, na forma da lei, a atividade de inteligência que lhe é própria”, diz o §2ºB.

Na PEC antiga (37/2011), que foi rejeitada pelo Congresso, o texto afirmava que a apuração das infrações penais eram privativas às polícias federal e civis dos Estados e do Distrito Federal. “A apuração das infrações penais de que tratam os § § 1º e 4º deste artigo incumbem privativamente às polícias federal e civis dos Estados e do Distrito Federal, respectivamente”, dizia o §10.

“Só muda privativamente por exclusiva. É um risco. Até hoje há questionamentos em ações na Justiça sobre o poder de investigação do Ministério Público. Uma hora cola”, afirmou Ivana David.

A desembargadora diz acreditar que não houve intenção do Ministério da Justiça de tirar poder do Ministério Público e espera que o texto seja corrigido no Congresso. “Me parece que não foi intencional. Mas como passa um negócio desses depois de dez meses discutindo o texto. Da forma como está, a proposta abre uma porta arriscada e deixa o Ministério Público na berlinda”, criticou.

O Ministério da Justiça, entretanto, nega que haja esse risco. Em nota enviada à Coluna, ressalta que o parágrafo 2º-B do art 144 da minuta da PEC da Segurança “trata, exclusivamente, da competência da Polícia Rodoviária Federal, que é uma polícia ostensiva e não judiciária”.

A pasta comandada pelo ministro Ricardo Lewandowski afirma que “a PEC não aborda, tampouco coloca qualquer entrave, ao poder de investigação do Ministério Público”.

“Vale destacar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal validou - e reiterou recentemente - o entendimento de que o Ministério Público tem poder para realizar investigações criminais”, conclui.

