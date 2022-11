PEC da Transição deve ser protocolada ainda nesta segunda

O texto da PEC da Transição deve ser protocolado no Senado ainda nesta segunda-feira (28), após negociação do PT com com líderes do Senado. A oficialização da proposta deve ser feita pelo senador Marcelo Castro (MDB-PI), que é relator-geral do Orçamento de 2023.

O texto será rebatizado de PEC do Bolsa Família e vai propor que o programa social fique quatro anos fora do teto de gastos. Também há previsão de inclusão do gatilho que permite investimentos fora do teto até um limite vinculado à receita corrente.

A articulação política é para que a proposta obtenha as 27 assinaturas necessárias para o pontapé da tramitação ainda nesta semana.

Recortes à proposta nascida no PT e que prevê uma abertura de cerca de R$ 200 bilhões no Orçamento de 2023 devem ser feitos durante a tramitação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Dessa forma, o Congresso daria o seu tom à iniciativa do time do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.