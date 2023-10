PEC que criminaliza posse de todas as drogas avança e agora tem relator na CCJ do Senado

O Senado avançou mais um passo na reação ao Supremo Tribunal Federal (STF) e nomeou relator, na Comissão de Constituição e Justiça, para a PEC que criminaliza a posse e o porte de todas as drogas, incluindo a maconha, em qualquer quantidade. O escolhido foi o líder do União Brasil na Casa, senador Efraim Filho (PB).

“O tema das drogas precisa ser debatido pelo Parlamento com profundidade, pois atinge políticas públicas da saúde e da segurança”, afirmou Efraim à Coluna. A expectativa é de que ele apresente o parecer até novembro.

Senador Efraim Filho (União Brasil - PB) Foto: André Dusek/Estadão

A PEC foi apresentada, no dia 14 de setembro, pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para demonstrar a insatisfação manifestada no colégio de líderes com o avanço do julgamento do tema no Supremo, que já reúne cinco votos a favor pela liberação do porte de maconha para consumo pessoal. A análise por parte da Corte foi interrompida após pedido de vista do ministro André Mendonça. Até o momento, apenas um ministro votou contra a liberação, Cristiano Zanin.