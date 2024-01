Perda do Ministério da Justiça frustra o PSB, mas presidente e líder rechaçam rebelião da bancada

A frustração com a iminente perda do comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública é manifestada nos bastidores do PSB, principal partido da base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Apesar disso, tanto o presidente da sigla, Carlos Siqueira, como o novo líder da legenda na Câmara, Gervásio Maia (PB), rechaçam possibilidade de rebelião.

O ministro Flávio Dino, que deixará o Ministério da Justiça para assumir vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, queria que seu secretário-executivo, Ricardo Cappelli, ficasse com a titularidade. O PSB tem apostado nele como alternativa para disputar o governo do Distrito Federal em 2026 e o colocou, inclusive, em destaque na recente propaganda partidária.

“Claro que não (haverá rebelião). Não apoiamos os governo em função de cargos, temos razões políticas suficientes para continuar apoiando”, afirma Carlos Siqueira à Coluna do Estadão; Gervásio Maia, líder do governo na Câmara, segue a mesma linha: “Não vejo clima pra isso, mas o PSB acreditou no projeto desde o começo”.

Neste momento, o partido trabalha por Cappelli, mas nos bastidores faz um esforço para que outros nomes da legenda sejam mantidos no Ministério da Justiça, como o secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar. Ele é ex-deputado e conta com apoio da bancada.

“Confiamos nas decisões do presidente Lula. Antes mesmo da construção da chapa para candidatura, o PSB já estava alinhado na resistência do campo progressista ao longo dos quatro anos do governo passado. O partido tem nomes extremamente qualificados e o sentimento da bancada, logicamente, é eles possam participar da reconstrução do país junto ao presidente”, afirma Gervásio.

O PSB, vale lembrar, foi realocado na Esplanada para abrir espaço para o Centrão. Márcio França, então ministro de Portos e Aeroportos, precisou migrar para um ministério recém-criado, o do Empreendedorismo, e cedeu sua vaga para Silvio Costa Filho, que representa a adesão do Republicanos ao governo Lula.