Petista que posou com Pazuello diz que críticas são ‘histerismo’

Para o deputado federal Washington Quaquá (PT-RJ), as críticas que sofreu por posar para foto com o ex-ministro da Saúde de Jair Bolsonaro Eduardo Pazuello (PL-RJ), eleito à Câmara, partem de seguimento radical do petismo, ao qual se refere como “esquerda Zona Sul”.

Os deputados federais Washington Quaquá (PT-RJ) e Eduardo Pazuello (PL-RJ) em reunião da bancada fluminensa da Câmara com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. Foto: Reprodução

“Sou coordenador da bancada do Rio, tenho que dialogar com todos. Esse histerismo aí, tô fora. É o mesmo que a direita bolsonarista teve com o Pazuello”, diz.

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, foi uma das que reprovou publicamente a postura do correligionário. “Foto do nosso companheiro deputado Quaquá com bolsonarista Pazuello é desrespeitosa com o PT e ofensiva às vítimas da Covid. Na vida e na política, tudo tem limites”, escreveu ela em seu Twitter.

A foto foi tirada em encontro da bancada fluminense com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. Quaquá diz ter gostado das ideias “mais nacionalistas” de Pazuello sobre a estatal.

Os militares, assim como os petistas, têm a visão de que a empresa deve manter seus ativos, em vez de privatizá-los. “Ele expressou isso. Foi lá defender as realizações da Petrobras no Rio.”