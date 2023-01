PF colhe digitais no Congresso para identificar golpistas; veja vídeo

A Polícia Federal está colhendo digitais que ficaram nas vidraças que sobraram do edifício do Congresso Nacional. O objetivo é bater o material recolhido com bancos de informações oficiais para identificar responsáveis pela depredação deste domingo (8).

Equipes de especialistas de Minas Gerais e do Rio foram convocados, ainda no domingo, para reforçar os trabalhos em Brasília. Os peritos recolheram registros biológicos no Palácio do Planalto e no Congresso até o início da tarde desta segunda. Eles também iam coletar vestígios no STF.

Além de vidraças, os peritos captaram registros em obras de arte do Congresso que foram depredadas pelos vândalos. Inicialmente tratada como desaparecida, a escultura “Bailarina”, de Victor Brecheret, foi encontrada e periciada.

Veja o vídeo dos trabalhos da PF: