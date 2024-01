PF monta balanço que será apresentado a Lewandowski com metas para o ano; saiba detalhes

A Polícia Federal elaborou um balanço com um resumo das ações da corporação e as metas para 2024. O documento interno de 20 páginas, ao qual a Coluna do Estadão teve acesso, passa por ajustes finais e será apresentado ao futuro ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.

Entre as perspectivas para o ano está a busca por recursos para a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. A questão da segurança pública, que tomou um lugar central na política brasileira diante do avanço da violência, será uma das prioridades da gestão Lewandowski, a pedido do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O futuro ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que tomará posse em 1º de fevereiro.; Foto: FOTO: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

Indicado por Lula para substituir Flávio Dino no Ministério da Justiça a partir de 1º de fevereiro, Lewandowski deve manter o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, que tem uma relação direta com o presidente e coordenou sua segurança durante a campanha presidencial.

De acordo com o documento interno, as perspectivas da Polícia Federal para 2024 são:

A implementação da reestruturação salarial, aprovada no final do ano passado pelo governo federal;

A destinação de pontos para o aumento da estrutura da PF, em decorrência das novas atribuições;

A realização de concurso público para as carreiras administrativa e policial;

A tentativa de recompor o orçamento após cortes na Lei Orçamentária Anual;

A alocação de recursos para operações especiais, como o G20 e a COP, e para a manutenção das bases da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) e do Grupo Especial de Investigações Sensíveis (GISE);

(FICCO) e do Grupo Especial de Investigações Sensíveis (GISE); A apresentação do Projeto de Lei Orgânica da Polícia Federal;

A ampliação das localidades de provimento estratégico

A reestruturação e criação de postos da PF no exterior

O documento interno da PF também traz números que já foram divulgados pela corporação, como os da Operação Lesa Pátria, que apura os atos golpistas de 8 de Janeiro. Foram 97 mandados de prisão preventiva, 313 de busca e apreensão e mais de R$ 25 milhões em bens e valores apreendidos.

A PF ainda informa uma redução de 79% nos registros de armas de fogo e a emissão de 2.422.340 novos passaportes.