PF vê digitais da inteligência da ANTT em suposta interferência nas eleições

A Polícia Federal investiga a possibilidade de participação da inteligência da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em suposta interferência nas eleições de 2022. O coordenador-geral de Inteligência e Contrainteligência do órgão, Bruno Nonato dos Santos Pereira, foi alvo de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (09) e vai prestar depoimento ainda hoje à PF.

Oex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, durante entrevista coletiva após o segundo turno das eleições. Ele foi preso hoje. Foto: Foto Marcelo Camargo/Agência Brasil

Pereira está na mira da Operação Constituição Cidadã, que prendeu o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasquei. A ANTT é responsável por fiscalizar contratos de concessão das rodovias federais entregues a iniciativa privada e, assim, tem informações sobre as estradas brasileiras.

A operação investiga justamente a promoção de operações da PRF no dia do segundo turno, em estradas cujas regiões garantiriam mais votos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva em detrimento ao ex-presidente Jair Bolsonaro, então chefe do Executivo e com grande ascendência sobre Silvinei Vasques.

O coordenador-geral da inteligência da ANTT foi policial rodoviário federal entre 2010 e 2018 e, antes disso, trabalhou como técnico de finanças e controle na Controladoria-geral da União (CGU) do segundo governo Lula.