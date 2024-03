PGR dá vitória a Beto Richa e opina por manter trancadas ações da Lava Jato

Em resposta a uma consulta do Supremo Tribunal Federal (STF), o procurador-geral da República, Paulo Gonet, opinou por manter trancadas as ações penais contra o ex-governador do Paraná Beto Richa (PSDB), nas operações Quadro Negro e Rádio Patrulha.

O chefe do Ministério Público Federal entendeu que Ministério Público do Paraná não tem legitimidade para recorrer do arquivamento, já que a decisão foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Para Gonet, essa competência é da própria PGR. Em dezembro de 2023, o ministro Dias Toffoli, do STF, determinou a nulidade absoluta de todos os atos praticados em processos da Operação Lava Jato contra Richa. As provas foram declaradas ilícitas após vazamento expostos pela operação Spoofing que mostraram suposto conluio processual.

O deputado federal Beto Richa (PSDB), ex-governador do Paraná. Foto: Rafael Arbex|Estadão

“Eu me sinto mais uma vez aliviado. O procurador-geral da República, autoridade máxima do Ministério Público Federal, confirma o entendimento de que eu fui alvo de uma perseguição, de um conluio processual. Quiseram me derrubar, mas estou de pé”, disse o deputado Beto Richa à Coluna.