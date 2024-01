Pimenta mostra pesquisas do governo para Alckmin e diz que Lula ganhou eleitores

O ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, apresentou ao vice-presidente Geraldo Alckmin, depois do Natal, um relatório com todas as pesquisas de 2023 sobre o governo Lula.

“Hoje, um terço dos que aprovam o presidente Lula não votou nele”, disse Pimenta, animado, ao observar que a aprovação do governo é superior ao porcentual de votos obtido pelo petista na eleição de 2022.

O ministro da Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência da República, Paulo Pimenta, que apresentou pesquisas do governo ao vice-presidente Geraldo Alckmin. Foto: FOTO WILTON JUNIOR/ESTADÃO

Alckmin gostou do que viu, mesmo porque sua popularidade cresceu bastante nos últimos doze meses, desde que também assumiu o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Dos 38 ministros, o vice é o terceiro mais popular nas redes sociais, de acordo com levantamento feito pela Quaest Consultoria e Pesquisa, só perdendo para Fernando Haddad (Fazenda) e Flávio Dino (Justiça), que vai se desfiliar do PSB para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal, em fevereiro. Desde que foi eleito com Lula, em 2022, Alckmin tenta cada vez mais se aproximar dos jovens nas plataformas digitais.

“A política nunca foi um tema fácil e os assuntos econômicos são áridos”, disse ele ao Estadão. “É preciso tentar uma comunicação mais leve para transmitir a mensagem.”

Ao que tudo indica, a estratégia deu certo. Nenhum post de Alckmin é publicado, porém, sem passar pelo seu crivo. “Eu gosto de palpitar”, afirmou o vice.