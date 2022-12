Piso da enfermagem fica de fora do Orçamento de 2023

As despesas previstas no pagamento do piso da enfermagem, alvo de emenda constitucional promulgada na última quinta (22), ficaram de fora do Orçamento de 2023. O autor da proposta, Mauro Benevides (PDT-CE), afirma que alertou o relator Marcelo Castro (MDB-PI) da ausência de designação de pouco menos de R$ 10 bilhões para a finalidade, mas ouviu que já não dava mais tempo – a peça orçamentária foi votada no mesmo dia.

Técnico de enfermagem auxilia paciente durante hemodialise. Foto: DANIEL TEIXEIRA/ESTADAO

PROMESSA. Segundo Benevides, Castro se comprometeu a apoiar a abertura de crédito extraordinário no ano que vem para sanar o problema.

APELO. O piso da enfermagem está parado, porém, por liminar do ministro Luís Roberto Barroso, do STF. Benevides diz que Rodrigo Pacheco (PSD-MG) já preparou um ofício para Barroso pedindo reconsideração da decisão.