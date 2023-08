Piso da Enfermagem: governo Lula faz primeiro repasse de R$ 2,1 bilhões

O Ministério da Saúde repassou para as contas dos Estados e municípios, nesta quarta-feira (23), R$ 2.138.451.513 do auxílio federal para complementar o pagamento do piso da enfermagem. Dados obtidos pela Coluna com exclusividade, mostram que os valores correspondem a quatro parcelas, pagas retroativamente a maio, quando o presidente Lula sancionou, em maio, o projeto de lei que abriu crédito especial de R$ 7,3 bilhões na pasta, para dar a assistência financeira complementar e garantir o piso.

Mais de 97% das prefeituras foram contempladas. Dos 5.570 municípios do país, apenas 117 não informaram profissionais que necessitam de auxílio federal para complementação do piso. Os repasses creditados foram definidos com base nos dados cadastrados no InvestSUS. O governo diz que poderão ser feitos ajustes nas próximas transferências, a partir do cadastro realizado na plataforma.

Piso nacional da enfermagem recebe repasses federais Foto: Daniel Teixeira/Estadão

A tabela com os valores enviados a cada um dos estabelecimentos público e privados que dedicam ao menos 60% dos seus serviços ao SUS está disponível no no portal do Fundo Nacional de Saúde (FNS).

Outros cinco repasses, incluindo o 13º, serão feitos até dezembro.