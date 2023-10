PL avalia que escândalo na Abin fortaleceu candidatura de Ramagem no Rio de Janeiro

A investigação sobre espionagem ilegal na Abin não derrubou, por ora, a eventual candidatura do deputado federal Alexandre Ramagem à prefeitura do Rio. A cúpula do PL de Jair Bolsonaro avalia que não há nada que o desabone para a disputa. Ao contrário disso, há quem aposte que o escândalo na Agência Brasileira de Inteligência pode até impulsionar seu nome. “Muitos dos nossos eleitores têm sentimento de que há perseguição ao bolsonarismo. E isso reforça essa tese”.

O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), que comandou a Agência Brasileira de Investigação (Abin) durante o governo Bolsonaro. Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

A operação Última Milha, da Polícia Federal, apura suposto uso indevido de equipamento para monitorar jornalistas e adversários do ex-presidente, entre 2019 e 2021. A investigação, portanto, põe um holofote no período da gestão de Alexandre Ramagem, homem de confiança do clã Bolsonaro.

A aposta do PL no nome de Ramagem ocorre, principalmente, por ele ser delegado federal. O partido tem certeza de que segurança pública será o principal tema da campanha, diante da crise que o estado e a capital enfrentam. Seu nome surgiu em meio à incerteza sobre a candidatura do general Braga Neto, que ainda resiste a entrar na disputa e é alvo de ações na justiça eleitoral.