PL cede vice-presidência da Câmara ao Republicanos em troca de apoio a Rogério Marinho

O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, deve ser o candidato a vice-presidente da Câmara na chapa de Arthur Lira (PP-AL) à reeleição. Pereira vai assumir o lugar de Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), que, por sua vez, tentará ocupar o posto da Segunda-vice.

A decisão foi tomada após o Republicanos, que possui três senadores, aceitar integrar um bloco com o PL e o PP no Senado para apoiar a candidatura de Rogério Marinho (PL-RN) à presidência da Casa. Em troca, Marcos Pereira pediu para ficar com a vice da Câmara.

Os detalhes do arranjo devem ser discutidos por Lira com o líder do PL, Altineu Côrtes (RJ), na residência oficial da Câmara, entre hoje e amanhã. Altineu também é cotado para ocupar outra função na Mesa Diretora na próxima legislatura. Como mostrou a Coluna, ele está insatisfeito com o comando da bancada.

Marcos Pereira, presidente do Republicanos. Foto: DIDA SAMPAIO/ESTADÃO Foto: ESTADAO CONTEUDO / ESTADAO CONTEUDO

Participantes de reuniões que ocorreram nos últimos dias na casa de Arthur Lira relataram à Coluna que Marcos Pereira tem pedido votos aos deputados para ele, Lira e Maria do Rosário (PT-RS), que também concorre a uma vaga na Mesa na chapa do atual presidente da Câmara.

Pereira também está em campanha por Jhonatan de Jesus (RR), seu correligionário, para uma vaga no Tribunal de Contas da União (TCU).

O Republicanos foi a primeira legenda a apoiar Lira, em novembro do ano passado. A legenda, que fez parte da base de Jair Bolsonaro, tem se mantido neutra em relação ao governo Lula.