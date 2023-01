PL faz planos para volta de Bolsonaro e vê potencial eleitoral em líderes de acampamentos golpistas

Integrantes da cúpula do PL estão animados com a promessa do ex-presidente Jair Bolsonaro de voltar ainda neste mês ao Brasil. A ideia é fazer com que Bolsonaro visite algumas cidades estratégicas para a sigla nos próximos meses a fim de fortalecer nomes para as eleições municipais 2024. Nesse cenário, até mesmo os acampamentos bolsonaristas, que têm sido desmontados por determinação judicial, são considerados relevantes.

Manifestantes começam a desmontar o acampamento em frente ao Comando Militar do Sudeste no Pq. Ibirapiuera. FOTO: FELIPE RAU/ESTADAO Foto: ESTADÃO CONTEÚDO

Presidente do PL, Valdemar Costa Neto diz que quer se distanciar dos bolsonaristas radicais, mas vê justamente nas lideranças desses grupos golpistas potenciais candidatos e cabos eleitorais para 2024.

Valdemar queria que Bolsonaro tivesse visitado esses acampamentos antes de eles serem desmontados para agradecê-los pela mobilização, mas, de acordo com aliados, o ex-presidente não quis por temer reação da Justiça. O PL tem 252 prefeitos atualmente, e o presidente da legenda quer ultrapassar o comando de mil municípios a partir do próximo pleito.

Entre aliados de Lula também há a avaliação de que a organização feita em torno dos acampamentos nos últimos meses também pode ser explorada politicamente. E que justamente por isso era importante acabar com eles o quanto antes.

No PL, a avaliação é que a depredação de prédios públicos por bolsonaristas deu um fôlego para Lula ser menos cobrado no início da gestão. A oposição também deve recuar e usar o período para reorganizar a direita. Valdemar relatou a aliados que a vinda de Bolsonaro também seria importante para isso.