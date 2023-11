Partido de Bolsonaro foca em eleitor 60+ e vai ter diretoria voltada a idosos

O PL, presidido por Valdemar Costa Neto, se prepara para criar um braço do partido voltado somente para os idosos: o PL 60+. A nova diretoria será lançada no dia 28 de novembro, no Brasil 21, em Brasília. O presidente do órgão partidário será o deputado Lincoln Portela (MG).

Trata-se de uma iniciativa semelhante ao PL Mulher, dirigido por Michele Bolsonaro. A presença da ex-primeira-dama e do ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive, é esperada no evento. Em 2022, Bolsonaro venceu, no 2º turno, nas dez cidades com maior população acima de 60 anos do Brasil.