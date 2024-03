PL quer se mostrar inabalável em ato de Ramagem com Bolsonaro, mas Moraes tira figurões do palanque

O ex-presidente Jair Bolsonaro e o PL querem se mostrar inabaláveis no evento de lançamento da pré-candidatura do deputado federal Alexandre Ramagem à Prefeitura do Rio neste sábado, 16. No entanto, o palanque expõe as atribulações causadas pelas investigações que tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF). Figurões da legenda não poderão comparecer ao ato, pois estão impedidos pela Justiça de se comunicar.

PUBLICIDADE O presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, é um dos medalhões que não estarão presentes na quadra da escola de samba Mocidade Alegre de Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio. O ministro do STF Alexandre de Moraes proibiu os investigados no inquérito sobre a tentativa de golpe de se comunicarem. Como Bolsonaro estará no ato, Valdemar não poderá participar. O mesmo vale para o general Walter Braga Netto, que chegou a ser cotado para disputar a prefeito do Rio e busca fincar o seu nome entre eleitores da cidade. O único político do PL que não deve participar do evento por escolha própria é o senador Romário. Ele teve atritos durante as negociações para escolha do candidato à Prefeitura neste ano. O partido espera que todos os senadores, deputados estaduais e a maioria de seus deputados federais compareçam ao evento. O lançamento da candidatura de Ramagem deve unir o clima de comício eleitoral com o de manifestação “em defesa da liberdade”, como ocorreu há três semanas na Avenida Paulista.

O ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Alexandre Ramagem, que lançará a pré-candidatura a prefeito do Rio neste sábado, 16. Foto: Marcos Correa/PR

As divergências internas e o cerco cada vez mais intenso da PF em relação a Bolsonaro e seus aliados é minimizado por integrantes do partido. “Amanhã é o lançamento da pré-candidatura do nosso querido Ramagem. O PL está unido, está forte e a gente vai vencer porque é exatamente isso que é o principal: a gente estar unido”, disse o senador Carlos Portinho à Coluna do Estadão.

“Esse lançamento da candidatura do Ramagem é justamente uma tentativa de ignorar o que está acontecendo e manter a militância bolsonarista engajada. Querem mostrar que está tudo bem e que vão chegar fortes para as eleições municipais deste ano. Mas a realidade é diferente”, avaliou Caio Barbosa, que é cientista político e pesquisador da Universidade de São Paulo (USP).

Publicidade

Bolsonaro faz tour pelo Rio de Janeiro e PL aposta na polarização em disputa na capital

Bolsonaro desembarcou nesta sexta-feira no Rio e fez uma peregrinação por cidades na Região dos Lagos, onde arrastou multidões. Uma das intenções era mostrar que o partido e o ex-presidente seguem mobilizando as massas, mesmo diante das investidas da PF.

Lideranças do PL também apostam em transferir a polarização nacional entre Lula e Bolsonaro para a disputa municipal e, com isso, mobilizar pautas caras ao eleitor bolsonarista.

Militares de alta patente reforçam delação de Cid e PF fecha cerco a Bolsonaro

Nesta sexta, os investigados no Supremo ficaram mais expostos. Moraes derrubou o sigilo dos depoimentos concedidos por 27 civis e militares ligados ao governo Bolsonaro.

Os depoimentos divulgados por Moraes mostram, por exemplo, que Valdemar relatou à Polícia Federal (PF) ter sido pressionado por Bolsonaro e deputados do partido a entrar com ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para questionar o resultado do segundo turno das eleições de 2022. “Nunca foi apresentado nada consistente”, reconheceu o político.