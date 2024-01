PL reage à operação contra Jordy e procura Barroso por ‘volta à normalidade’

Parlamentares do PL externam preocupação com os mandados expedidos contra Jordy pelo ministro Alexandre de Moraes (STF) e cobram uma resposta institucional do Congresso. Em outro telefonema, Marinho pediu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), uma reunião de líderes para discutir o assunto. “Um ato excepcional não pode ser normalizado”, relatou o líder da oposição, que defende a saída de Moraes do inquérito dos atos golpistas.

Em um ensaio da reação bolsonarista, um outro expoente da sigla afirmou sob reserva que, na volta do recesso parlamentar, vai articular a votação na Câmara da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que limita as decisões monocráticas de ministros do Supremo. O texto passou no Senado sob protestos dos magistrados.

Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Federal realizou, com autorização de Alexandre de Moraes, buscas na residência e no gabinete de Jordy, atrás do rastro de “pessoas que planejaram, financiaram e incitaram atos antidemocráticos ocorridos entre outubro de 2022 e o início do ano 2023 no interior do Rio de Janeiro”.