Planalto já prevê instalação da CPI da Braskem até o fim do ano e contrata crise com Lira

Sem ter concluído as trocas nas vice-presidências da Caixa Econômica Federal, acertadas com o Centrão na reforma ministerial, o governo Lula contratou mais uma crise com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). O Planalto não conseguiu barrar o avanço da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Braskem, articulada pelo arquirrival de Lira em Alagoas, o senador Renan Calheiros (MDB). E já projeta sua instalação até o fim do ano.

Arthur Lira e Renan Calheiros. Foto: Dida Sampaio/Estadão e Reprodução/Senado

A articulação política do governo reconhece que o plano de trabalho da comissão pode ser aprovado nas próximas duas semanas, antes do recesso parlamentar, mas as sessões de depoimentos devem ficar para 2024.

Lira é contrário à CPI, assim como o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA). O governo torce o nariz para a ideia de investigar no Congresso uma empresa que tem a Petrobras como acionista. Como mostrou a Coluna, a CPI da Braskem deve ampliar a fritura do presidente da Petrobras, Jean-Paul Prates, já bastante desgastado no governo.

Para aliados de Lula, uma CPI na reta final do ano é inoportuna, com a pauta econômica travada no Senado. Um esforço concentrado para aprovar os temas de interesse do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve ser convocado para a próxima semana.

Além de Renan Calheiros, já foram indicados para a CPI da Braskem os senadores Efraim Filho (União-PB) e Omar Aziz (PSD-AM), que ganhou projeção nacional como presidente da CPI da Covid. O PDT deve indicar Cid Gomes (CE) e o PSB, Jorge Kajuru (GO).

A CPI da Braskem pretende se debruçar sobre o acordo de indenização assinado pela petroquímica com a prefeitura de Maceió. O prefeito João Henrique Caldas (PL) é aliado de Lira.