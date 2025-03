Planalto não diz quem comprou bonés ‘Brasil é dos brasileiros’ em ‘guerra dos bonés’

O Palácio do Planalto não informou quem custeou a produção dos bonés com a frase “o Brasil é dos brasileiros”, usados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ministros e parlamentares governistas no mês passado. O slogan do adereço foi elaborado pelo ministro da Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência, Sidônio Palmeira, em uma tentativa de rebater as peças usadas por bolsonaristas com a frase “Make America great again” (Torne a América Grande de Novo, na tradução), mote de campanha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A Coluna do Estadão perguntou à Secom e à Secretaria de Relações Institucionais (SRI), por meio da Lei de Acesso à Informação, quanto custou a produção dos bonés e quem produziu os itens. A resposta foi a mesma: os ministérios não tinham essa informação. Procurada, a assessoria da SRI afirmou que a produção foi custeada sem dinheiro público e por “recursos próprios”, mas não disse de quem. Após a publicação da reportagem, a Secom enviou um comunicado em que afirmou que não “contratou empresa ou produziu os bonés citados”.

Os ministros da Educação, Camilo Santana, e das Relações Institucionais da Presidência, Alexandre Padilha, e o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), usam o boné azul na votação para presidência do Senado. Foto: Gabriel Hirabahasi/Broadcast

PUBLICIDADE “Pedi para o Sidônio (Palmeira) pensar uma frase, Sidônio mandou a frase. Foi um sucesso. Já pedi para comprar mais 200, e quem quiser fazer esse boné e botar na plataforma digital e vender, está liberado”, disse no mês passado o então ministro da SRI, Alexandre Padilha, usando o item durante a eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado. Na ocasião, Padilha posou para fotos com a peça ao lado de aliados no plenário da Câmara. Lula publicou uma foto usando o chapéu azul. Os bolsonaristas vinham ostentando o boné vermelho “Make America great again”, mote de campanha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Nesta segunda-feira, 10, Padilha tomou posse no Ministério da Saúde e foi substituído pela deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) na pasta responsável pela articulação política do governo Lula.