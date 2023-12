Planalto vê relação do Brasil com Venezuela em seu pior momento; leia bastidores

O Palácio do Planalto vê a relação do Brasil com a Venezuela no seu pior momento. Apesar da afinidade com o regime de Nicolás Maduro, o governo Lula já avisou ao país vizinho que não apoiará qualquer incursão militar sobre a Guiana, muito menos a violação da integridade territorial brasileira para a passagem de tropas.

Um plebiscito promovido na Venezuela aprovou a reivindicação do território de Essequibo, que hoje é administrado pela Guiana e é rico em petróleo e minerais.

O presidente Lula e o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: EFE/Andre Borges

A liderança regional do Brasil para mediar a escalada de tensões na região e evitar um conflito armado, por sua vez, depende do interesse das duas partes em encontrar uma solução, afirmou à Coluna um auxiliar direto de Lula.

Uma nova visita a Caracas de Celso Amorim, assessor especial da Presidência, está descartada neste momento para não soar como uma ingerência política em um país soberano. O ex-chanceler esteve na capital venezuelana antes do referendo.