Plano de trabalho de CPMI dos atos golpistas começará por fatos anteriores ao 8 de janeiro

O plano de trabalho da CPMI dos atos golpistas, a ser apresentado pela relatora Eliziane Gama (PSD-MA), começará por fatos anteriores ao 8 de janeiro. A tentativa de explosão de um caminhão tanque no aeroporto de Brasília, na véspera do Natal, e os atos de vandalismo em 12 de dezembro vão constituir a espinha dorsal do cronograma. Um dos objetivos é verificar se houve omissão de autoridades também nesses episódios.

Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da CPMI do 8 de janeiro Foto: WILTON JUNIOR

Governistas fizeram mistério sobre a escolha de Eliziane até o último instante para surpreender a oposição, que preferia o senador Weverton (PDT-MA). Aliada de Flávio Dino, ela promete equilíbrio.