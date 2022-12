Por influência de Fernando Haddad, o MDIC padecia de um problema que promete ser sanado agora, com a chegada de Geraldo Alckmin. A Fazenda queria ficar com a administração do comércio exterior, por meio da Camex. Os empresários sondados para o posto consideraram que, sem isso, o MDIC estava oco, o que contribuiu para o desinteresse.

O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT).

Leia também No BNDES, Mercadante quer refazer imagem após colapso do governo Dilma