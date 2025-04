PM de São Paulo segue informando bandidos de detalhes de megaoperação

A Polícia Militar (PM) de São Paulo segue divulgando detalhes de uma megaoperação de segurança que fará nesta quinta-feira, 10, na Região Metropolitana. Como mostrou a Coluna do Estadão, há duas semanas a corporação terminou alertando bandidos, ao informar as cidades alvos, além de detalhes do efetivo e viaturas que serão usados.

PUBLICIDADE “DIA DE OPERAÇÃO! Fique por dentro de tudo o que acontece na Operação Impacto Metropolitano!”, afirmou no Instagram o Comando de Policiamento Metropolitano da PM de São Paulo, com uma foto de policiais batendo continência. Em outra publicação na manhã desta quinta-feira, 10, a página divulgou um vídeo de dezenas de viaturas indo a Carapicuíba (SP), com uma música de filme de ação ao fundo. Nos últimos dias, a prefeitura de Carapicuíba também especificou que o Parque dos Paturis servirá de base para a operação, e que “a Avenida Marginal do Ribeirão estará fechada das 12h às 17h”. Procurada, a PM de São Paulo não respondeu. Após a publicação da reportagem, a Secretaria de Segurança Pública paulista afirmou que a divulgação da operaçãonão atrapalha a medida, e que a ação não tem alvos específicos ou cumprirá mandados judiciais. Leia a íntegra do comunicado ao fim da reportagem.

PM de São Paulo e prefeitura seguem informando bandidos de detalhes de megaoperação Foto: Reprodução/Instagram

Veja o vídeo:

Com 1.500 policiais e 500 viaturas, a operação acontecerá às 14h30 em Carapicuíba, Cotia (SP) e Vargem Grande Paulista (SP), como detalhou a PM nas redes sociais no último dia 28. “Atenção! Dia 10 de abril a lei estará nas ruas! Salve esta data”, disse a corporação.

“A segurança entrou no modo vitrine, marketing tabajara. É um amadorismo. Bandidos e infratores estão avisados para tirar um momento de folga a partir das 14h30 da quinta-feira, 10. Depois do show, podem retornar”, afirmou à Coluna do Estadão José Vicente da Silva Filho, ex-secretário nacional de Segurança Pública e coronel da reserva da PM.

Leia a íntegra da nota da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo:

“A Operação Impacto é uma ação de reforço no policiamento, voltada ao aumento da presença ostensiva da Polícia Militar em regiões estratégicas. Não se trata de uma operação direcionada ao cumprimento de mandados ou investigação de alvos específicos. A divulgação prévia da iniciativa não compromete sua eficácia, uma vez que não há detalhamento das estratégias operacionais envolvidas e sim a comunicação de uma ação contínua, com foco na prevenção de crimes.

A operação está em curso desde o início da atual gestão e é conduzida de forma planejada com o remanejamento estratégico de efetivo e viaturas, sem comprometer o policiamento diário. A iniciativa tem gerado resultados expressivos: desde 2023, foram presos ou apreendidos 225.912 infratores. Nesse período, também foram retiradas de circulação 11.066 armas de fogo e apreendidas mais de 3,6 toneladas de drogas.”