PM do DF é acionada, mas descarta existência de bomba perto do STF

A Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada nesta sexta-feira, 30, para averiguar uma suspeita de bomba nas proximidades do Supremo Tribunal Federal (STF). Um pacote de papelão abandonado entre o Tribunal de Contas da União e um dos prédios da Corte ligou o sinal de alerta dos seguranças do Supremo.

O objeto foi deixado próximo a uma lixeira. Após averiguação, no entanto, não foi encontrado material explosivo dentro da caixa.

Como mostrou a Coluna do Estadão, o Supremo terá, durante a posse de Lula, no domingo, a segurança em nível máximo, em esquema equivalente ao adotado no dia 7 de setembro.

Suspeita de bomba no anexo 1 do STF. Foto WILTON JUNIOR / ESTADÃO