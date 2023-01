Se embarcar na federação com PSDB e Cidadania, o Podemos terá de ajudar a pagar a multa de R$ 3,7 milhões do diretório paulista dos tucanos – as contas foram reprovadas no TRE. Cabe recurso no TSE.

O governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), se reúne com a deputada federal Renata Abreu, presidente do Podemos.

Leia também Senadores levam a melhor na troca do orçamento secreto por emendas em 23