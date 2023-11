Por que a esquerda lulista não foi à posse do presidente do Equador

O governo Lula escalou o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e uma comitiva sem petistas para a posse do novo presidente do Equador, o liberal Daniel Noboa, que assumiu o governo equatoriano nesta quinta-feira, 23. Auxiliares que acompanharam o grupo negam que a ausência da ‘esquerda lulista’ seja uma rejeição ao novo gestor.

Interlocutores governistas alegam ser um gesto para evitar constrangimentos entre Equador e Brasil por causa das ideologias antagônicas dos dois chefes de Estado. Observam, por exemplo, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou Noboa quando o equatoriano foi eleito.

Alckmin convidou o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP), e também foi acompanhado pelo embaixador brasileiro no País, Pompeu Andreucci Neto. O presidente Lula foi convidado para a posse. De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência, ele não está autorizado a fazer viagens internacionais até a próxima semana, por recomendação médica, após a cirurgia feita no quadril.

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), e o deputado Paulo Alexandre Barbosa (PSDB), na posse do presidente do Equador, Daniel Noboa. Foto: Divulgação/VPR

Noboa derrotou, na eleição deste ano, Luisa González. A advogada é herdeira política do ex-presidente Rafael Correa, que é um dos principais aliados do presidente Lula na América do Sul.

Direita avança em países da América do Sul

A escolha da comitiva chama atenção porque, com a recente vitória do ultraliberal argentino Javier Milei, quatro importantes países da América do Sul passam a ter gestores de direita: Paraguai, Uruguai, Equador e Argentina.

Continua após a publicidade

O governo brasileiro, inclusive, aguarda gestos de Milei para definir seu representante na pose do presidente argentino. Como mostrou a Coluna, Lula avalia enviar o vice Geraldo Alckmin ou o chanceler Mauro Vieira à solenidade em Buenos Aires, a depender da postura do presidente eleito na Argentina.