Por que Marcos Pereira virou o ‘queridinho’ dos servidores da Câmara

O deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP), que preside a Câmara enquanto o titular Arthur Lira (PP-AL) está fora, ganhou a simpatia dos servidores da Casa. Ele anunciou na terça, 10, que nesta sexta-feira será ponto facultativo. O funcionalismo lembrou que, no 7 de Setembro, Lira só confirmou que a presença não seria obrigatória no final da quarta-feira, véspera do feriado. Ou seja, eles não conseguiam mais se programar. Pereira é potencial candidato a disputar a Presidência da Casa.

O vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira (Republicanos-SP) Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados