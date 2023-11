Por que o ministério da segurança pública morreu

Apesar da pressão de setores do PT para dividir o ministério da Justiça e Segurança Pública em duas pastas, o presidente Lula foi orientado a não fazer essa alteração. Por ora, a ideia está descartada. O entendimento palaciano é de que, se criar um ministério só da Segurança Pública, Lula chamará para seu governo a responsabilidade integral sobre a crise no setor, e será diretamente cobrado pelo tema nos próximos três anos. Mesmo aqueles que eram ferrenhos defensores da divisão sucumbiram a esse argumento.

É na pauta da segurança pública que o governo Lula sofre mais com a insatisfação do eleitorado. O que está constatado em pesquisas. Mas, hoje, o governo federal tem o argumento de que a Constituição atribui aos estados a responsabilidade pela segurança e que a União adota medidas em setores que obrigam atuação federal, como o enfrentamento ao crime organizado.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB). Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

O anúncio de uso da GLO - Garantia da Lei é da Ordem - uma das medidas da atual gestão para rebater críticas de má gestão na área, chamou mais o holofote sobre o tema para o governo Lula.

O atual escândalo no Ministério da Justiça e Segurança Pública, revelado pelo Estadão, sobre a agenda da ”dama do tráfico”, Luciane Barbosa, aumentou as reclamações, inclusive internas, sobre o descuido do governo com o tema segurança, e a possibilidade de divisão do ministério voltou a ser aventada em alguns segmentos. No entanto, o posicionamento majoritário no momento é para não fazer a alteração porque também enfraqueceria mais a atual gestão de Flávio Dino.

Agora, caso Dino seja indicado ao STF, o presidente Lula sabe que a disputa na base para assumir a pasta resgatará a discussão sobre a divisão do ministério.

