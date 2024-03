Posse de drogas: pedido de vista agradará evangélicos, mas não soluciona impasse no STF

O gesto agrada a bancada evangélica no Congresso que esperava a retirada do item da pauta do Supremo. Mas essa hipótese foi descartada pelo presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso.

“Pela complexidade do assunto, e por ser matéria de competência do Legislativo, aguardo bom senso do STF. Se o pedido de vista ocorrer, já é um avanço”, afirmou o presidente da Frente Parlamentar Evangélica, Eli Borges (PL-TO), à Coluna do Estadão.