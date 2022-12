Possível presidente de votação da PEC de Transição diz que acataria pedido de vistas

Vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Lucas Barreto (PSD-AP) pode presidir a votação da PEC da Transição caso Davi Alcolumbre (União-AP) decida, por fim, ficar com a relatoria do projeto. Barreto afirma que, se houver pedido de vista (mais tempo para análise), será preciso acatar a demanda. “É automático”, disse. Isso poderia adiar a votação em uma semana.

O senador Lucas Barreto (PSD-AP). Foto: Divulgação/Senado

TRATOR. Aliados afirmam que se Alcolumbre notar que a tramitação pode atrasar, é possível levar o tema diretamente ao plenário com o apoio de Pacheco.