PP de Lira vai indicar senador Hiran para CPI da Braskem, articulada por Renan

Antes resistente à instalação da CPI da Braskem, o PP do presidente da Câmara, Arthur Lira (AL), vai indicar o senador Hiran Gonçalves (RR) para representá-lo no colegiado que pode ser instalado antes mesmo do recesso parlamentar.

O PP queria evitar o avanço da CPI, que foi articulada pelo arquirrival de Lira em Alagoas, o senador Renan Calheiros (MDB), mas não viu mais espaço para resistência com outros partidos indicando seus representantes.

O senador Hiran Gonçalves. Foto: FOTO: DIVULGAÇÃO

Além disso, Renan Calheiros afirmou que iria ao Supremo Tribunal Federal (STF) para a instalação do colegiado, que já tem as assinaturas necessárias para a abertura, se as legendas não cumprissem a obrigação de fazer as indicações.

Veja abaixo os senadores que já estão confirmados na iniciativa do Congresso, que vai investigar a mineração da Braskem em Maceió e seus danos ambientais. O PT, que também era contrário ao colegiado, ainda não indicou um parlamentar.