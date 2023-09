PP faz ‘aliança Frankenstein’ com Lula e pode ter vice-liderança do governo e da oposição

Depois de conquistar o Ministério do Esporte, com a posse de André Fufuca nesta quarta-feira, 13, o PP se move para ganhar mais espaço e assumir uma vice-liderança do governo Lula na Câmara. O partido já tem até nomes cotados: Mário Negromonte Júnior (BA) e José Nelto (GO).

Se o pleito for atendido, o partido do presidente da Câmara Arthur Lira (AL) consolidará uma “aliança Frankenstein” na Casa, pois o novo posto levaria a sigla a representar, ao mesmo tempo, o governo e a oposição. Atualmente, o deputado Evair Vieira de Melo (ES) é vice-líder da bancada antagonista ao presidente Lula e recebeu aval do novo líder da legenda, Dr. Luizinho (RJ), para continuar na posição.

Presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

Interlocutores do PP destacam que todos os partidos que ocupam ministérios possuem pelo menos um vice-líder do governo. Portanto, afirmam sob reserva, “seria mais que natural a bancada do Progressistas ser contemplada também”.

O governo ainda avalia se faz o convite. O Planalto tem direito a nomear 20 vice-líderes na Câmara. Até o momento, foram nomeados 17: sendo quatro do PT, dois do PCdoB e um do PV, partidos que fazem a federação em torno do presidente Lula. Os demais partidos, União, MDB, PSD, PDT, PSB, Solidariedade, Avante, Podemos, PSOL e Patriota, possuem um vice-líder cada.