PP na Câmara se afasta de Ciro Nogueira e recebe Padilha para discutir pauta de Lula

Enquanto o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, assegura em declarações públicas que o partido é oposição ao governo Lula, a bancada da sigla na Câmara terá reunião às 16 horas desta quarta-feira (20) com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O encontro será na liderança do PP na Câmara, agora nas mãos do deputado Dr. Luizinho (RJ), e pretende discutir as prioridades do Palácio do Planalto para votações no Congresso até o fim do ano.

Será a primeira agenda conjunta do ministro com a bancada do PP na Câmara desde que André Fufuca (PP-MA) tornou-se ministro do Esporte. Fufuca era líder do partido na Casa e foi presidente interino da sigla quando Ciro Nogueira era ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro.

Fufuca e Padilha, antes da posse do novo ministro do Esporte. Foto: Ministério das Relações Institucionais

Entre as prioridades do governo no Congresso estão a aprovação da Medida Provisória (MP) da subvenção do ICMS e novas regras de tributação de fundos exclusivos e offshores.

Para além do encontro entre Padilha e a bancada do PP - que de acordo com o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), agora integra a base do governo Lula - André Fufuca também estará no Congresso nesta quarta-feira em encontro com parlamentares, apurou a Coluna.

De acordo com aliados do ministro do Esporte, uma das marcas de sua gestão será o contato frequente com deputados e senadores, expediente que a ex-ministra Ana Moser não adotava com regularidade. A pouca receptividade às lideranças do Congresso foi a principal crítica do Centrão aos chefes da Esplanada, sobretudo no primeiro semestre, e demandou um freio de arrumação por parte do presidente Lula.

Parlamentares estão interessados no potencial de liberação de emendas do Ministério do Esporte.